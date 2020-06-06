Женщина отсудила у ковидного стационара в Петербурге право похоронить мать.

Тело не выдавали, ссылаясь на эпидемию новой болезни.

Петербургский суд обязал морг передать дочери тело матери. Она умерла ещё в начале апреля. Труп отдавать отказывались, ссылаясь на некий алгоритм захоронения умерших от коронавируса или при подозрении на него. Городское патологоанатомическое бюро должно теперь выдать тело в плотно закрытом гробу. Церемония прощания запрещена. При этом, по информации издания «Фонтанка. Ру», умершей не диагностировали COVID-19. Городское патологоанатомическое бюро» должно возместить дочери умершей расходы на содержание тела в морге, и судебные издержки. Добавим, ранее местный Роспотребнадзор на время эпидемии ограничил время прощания с умершим 10 минутами.

Прощания с погибшими от коронавируса в Петербурге по-прежнему под запретом.