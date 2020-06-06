Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире за сутки выросло почти на 128 тысяч. При этом число летальных исходов увеличилось более чем на 5,5 тысяч и приблизилось к 393 тысячам. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные сегодня ВОЗ. По данным организации, на сегодняшнее утро по всему миру зарегистрировано более 6 млн, 663 тысяч заболевших.
2020-06-06T23:01:00+03:00
2020-06-06T23:02:40+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:01, 06 июня 2020
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