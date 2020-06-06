Страны ОПЕК+ договорились о продлении сделки по сокращению добычи еще на месяц — до начала августа. Таким образом, как передает Bloomberg, в июле, как и в мае-июне, участники сделки также будут сокращать добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки. Соглашение поддержали два крупнейших поставщика — Россия и Саудовская Аравия. Последняя, по данным Reuters, даже предлагала продлить квоты до конца декабря 2020 года.
2020-06-06T23:01:00+03:00
2020-06-06T23:02:06+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:01, 06 июня 2020
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