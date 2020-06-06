Конституционный суд России признал незаконным запрет митингов у храмов, школ и больниц в Самаре

Это уже второй подобный случай в России. Однако регионы не спешат снимать запреты.

Жалобу в Конституционный суд России подали жители Самары. Они просили проверить соответствуют ли основному закону страны местные запреты. Суд принял доводы заявителей. Самарской думе придется внести правки. Вместе с тем суд по-новому истрактовал федеральный закон о митингах. Оказывается, проводить акции за пределами так называемых «гайд-парков» можно, только если они заняты или там не помещаются все желающие. Как это отразится на практике, еще предстоит понять. Ранее Конституционный суд признал незаконными подобные ограничения в Республике Коми. Местные депутаты решение суда исполнили. По данным правозащитного проекта «ОВД-Инфо», за 2017 года публичные акции у образовательных, медицинских и религиозных организаций запрещали примерно в половине регионов России. Эти ограничение массово стали появляться после «Болотного дела». В некоторых крупных российских городах под запрет попали более 70% площади населенного пункта.

Ранее глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев сказал, что полиция, арестовавшая десятки человек во время одиночных пикетов в Москве, поставила региональный закон выше федерального.