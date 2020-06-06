Страны ОПЕК+ продлили действующие квоты по сокращению добычи до конца июля. Об этом сообщил министр энергетики России Александр Новак. Сокращение, по словам российского министра, составит 9,7 млн баррелей в сутки. Министр добавил, что добыча нефти вместе с конденсатом в России в 2020 году ожидается на уровне 510-520 млн тонн и это согласовано со всеми российскими нефтяными компаниями.

Генсек ОПЕК Мухаммед Баркиндо прокомментировал решение ОПЕК+ о сокращении добычи строчкой из песни Булата Окуджавы «Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке». Он также заметил, что, цитата по ТАСС: «католический брак между ОПЕК и «не ОПЕК» в соглашении о сотрудничестве силен как Гибралтарская скала».