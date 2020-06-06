В православных храмах будет соблюдаться строгий масочный режим. Об этом сказал глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион. Службы будут проходить с соблюдением всех необходимых санитарных норм до тех пор, пока карантинные меры не будут ослаблены или отменены, — подчеркнул Иларион.