В православных храмах будет соблюдаться строгий масочный режим. Об этом сказал глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион. Службы будут проходить с соблюдением всех необходимых санитарных норм до тех пор, пока карантинные меры не будут ослаблены или отменены, — подчеркнул Иларион.
2020-06-06T21:02:00+03:00
2020-06-06T21:07:46+03:00
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21:02, 06 июня 2020
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