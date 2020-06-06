Восемь человек пострадали при столкновении двух автобусов в Ингушетии. Как передает «Интерфакс», ДТП произошло на территории яблоневого сада компании «Гигант» в селе Нестеровское. В автобусах находились работники сада. Госпитализация потребовалась троим.
2020-06-06T21:02:00+03:00
2020-06-06T21:06:11+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:02, 06 июня 2020
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