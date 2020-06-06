Восемь человек пострадали при столкновении двух автобусов в Ингушетии. Как передает «Интерфакс», ДТП произошло на территории яблоневого сада компании «Гигант» в селе Нестеровское. В автобусах находились работники сада. Госпитализация потребовалась троим.