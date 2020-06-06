США готовы помочь России в ликвидации последствий разлива дизтоплива на ТЭЦ в Норильске

США, несмотря на сложности в отношениях с Москвой, готовы помочь России в ликвидации последствий разлива дизтоплива на ТЭЦ в Норильске. Об этом у себя в Твиттере пишет госсекретарь США Майк Помпео. В частности, по его словам, США предлагают свою техническую экспертизу. По факту происшествия в Норильске возбуждено четыре уголовных дела, арестован начальник цеха ТЭЦ.
2020-06-06T21:02:00+03:00
2020-06-06T21:04:25+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:02, 06 июня 2020
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