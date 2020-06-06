Песков: Соглашение ОПЕК+ положительно повлияет на стабилизацию энергорынка

Соглашение ОПЕК+ положительно повлияет на стабилизацию энергорынка. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее сообщалось, что министры стран ОПЕК+ по итогам сегодняшней встречи согласовали продление сокращения добычи нефти до конца июля на 9,7 млн баррелей в сутки. Странам, которые не выполнили договоренности по сокращению добычи на 100%, предписано сделать это в течение июля-сентября.