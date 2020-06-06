Художник-аноним Бэнкси посвятил свою новую картину беспорядкам в США.

Если раньше его произведения появлялись на стенах домов в виде граффити, то очередное он опубликовал в своем Инстаграме. На картине — траурный портрет с черной фигурой, лежащими рядом цветами и горящей свечой. На следующем фото видно, что пламя поджигает американский флаг. В сопроводительном тексте автор обвиняет в случившемся белых, сказав, что проблема в созданной ими системе. У белых, которые живут этажом выше, по словам Бэнкси, прорвало трубу. Если ничего не менять, то в конце концов снизу поднимутся и вышибут дверь – пишет он. При этом Бэнкси упомянул, что сперва не хотел высказываться о протестах, которые захлестнули американские города, а потом перекинулись и в Европу. Причиной стало жестокое убийство полицейскими чернокожего Джорджа Флойда, что вызвало демонстрации и погромы по всей стране.



Предыдущая картина Бэнкси, которая появилась в начале мая, изображала игрушечную медсестру, с которой играл ребенок.