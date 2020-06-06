Полицейским в Миннеаполисе запретят применять удушающие приемы после смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Как сообщает Associated Press, офицеры полиции должны будут отказаться от использования таких приемов, а также пресекать подобные действия со стороны коллег. Новые правила разработаны в рамках соглашения между городской администрацией и департаментом по защите прав человека. После одобрения новых правил судом, их исполнение станет обязательным.