Полицейским в Миннеаполисе запретят применять удушающие приемы после смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Как сообщает Associated Press, офицеры полиции должны будут отказаться от использования таких приемов, а также пресекать подобные действия со стороны коллег. Новые правила разработаны в рамках соглашения между городской администрацией и департаментом по защите прав человека. После одобрения новых правил судом, их исполнение станет обязательным.
2020-06-06T20:35:41+03:00
2020-06-06T20:35:41+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:35, 06 июня 2020
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