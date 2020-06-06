Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о билетах на несостоявшиеся культурные мероприятия в случае ЧС. Отныне граждане могут рассчитывать и на возврат денег, и на обмен на ваучер. Его можно использовать при покупке билетов на перенесенные мероприятия.