Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о билетах на несостоявшиеся культурные мероприятия в случае ЧС. Отныне граждане могут рассчитывать и на возврат денег, и на обмен на ваучер. Его можно использовать при покупке билетов на перенесенные мероприятия.
2020-06-06T20:34:26+03:00
2020-06-06T20:34:26+03:00
https://echo.msk.ru/news/2656075-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
20:34, 06 июня 2020
Загрузка комментариев...