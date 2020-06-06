Все страны ОПЕК+ подтвердили обязательства по 100% исполнению сделки по снижению добычи. Об этом сообщил министр энергетики России Александр Новак. Между тем, по итогам министерской встречи организации МИНЭНЕРГО Азербайджана сообщило, что страны ОПЕК сократят добычу нефти в июле на 6 миллионов баррелей в сутки, «не ОПЕК» — на 3,6 млн.
2020-06-06T20:31:09+03:00
2020-06-06T20:31:09+03:00
https://echo.msk.ru/news/2656073-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
20:31, 06 июня 2020
Загрузка комментариев...