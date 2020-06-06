Тропический шторм «Кристобаль» может вызвать крупные подтопления на побережье американских штатов Луизиана и Флорида

Тропический шторм «Кристобаль», сформировавшийся в Мексиканском заливе, может вызвать крупные подтопления на побережье американских штатов Луизиана и Флорида. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные американским Национальным центром по наблюдению за ураганами. Центр прогнозирует, что «Кристобаль» достигнет побережья Мексиканского залива в воскресение к 15:00 (мск). Сейчас тропический шторм находится в 500 км южнее устья Миссисипи. Власти Мексики уже эвакуировали около 2 тыс человек из южных районов страны.
2020-06-06T20:04:17+03:00
2020-06-06T20:04:17+03:00
https://echo.msk.ru/news/2656069-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
20:04, 06 июня 2020
Загрузка комментариев...