Тропический шторм «Кристобаль» может вызвать крупные подтопления на побережье американских штатов Луизиана и Флорида

Тропический шторм «Кристобаль», сформировавшийся в Мексиканском заливе, может вызвать крупные подтопления на побережье американских штатов Луизиана и Флорида. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные американским Национальным центром по наблюдению за ураганами. Центр прогнозирует, что «Кристобаль» достигнет побережья Мексиканского залива в воскресение к 15:00 (мск). Сейчас тропический шторм находится в 500 км южнее устья Миссисипи. Власти Мексики уже эвакуировали около 2 тыс человек из южных районов страны.