В одной из больниц Бурятии пациентам с коронавирусом запретили ходить в туалет. Такие условия содержания вызвали резкое недовольство людей.

Пациентам республиканской инфекционной больницы в Улан-Удэ предложили использовать в качестве туалета ведра, установленные рядом с обеденным столом. Об этом интернет-изданию «Подъем» рассказал один из пациентов, назвавший такие условия «скотскими и тюремными». По его словам, ходить в нормальный туалет зараженным коронавирусом запретили.

Медицинские чиновники не стали отрицать этот факт: представители Минздрава Бурятии объяснили, что здание больницы было построено в 1940 году и не имеет системы очистки канализационных стоков, поэтому пациенты с коронавирусом не могут пользоваться общими туалетами. В ведомстве добавили, что все продукты жизнедеятельности пациентов сначала обеззараживают, а затем сливают в канализацию, а для их удобства в палатах были установлены ширмы.

Всего в Бурятии было зафиксировано около 1800 случаев заражения коронавирусом, больше половины пациентов уже вылечились. На лечении в стационарах находится еще около 500 человек.