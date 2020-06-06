Число инфицированных COVID-19 в Таджикистане приблизилось к 4,5 тыс

Об этом сообщает Минздрав республики. По данным ведомства, число летальных исходов с начала эпидемии в республике не увеличивается с 3 июня, оставаясь на уровне 48. В стране действует обязательный масочный режим, запрещено проведение массовых мероприятий, сохраняется запрет на деятельность всех непродовольственных рынков, салонов красоты и автомоек.

Напомним, Таджикистан одним из последних на постсоветском пространстве стал вводить карантинные меры по коронавирусу.