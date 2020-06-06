Пресс-секретарь президента Казахстана Берик Курмангали сообщил, что у него выявлен коронавирус. По его словам, в настоящее время он находится в больнице в удовлетворительном состоянии. У себя в Фейсбуке он пишет, что президент Токаев продолжает работу в соответствии с графиком, его здоровью ничто не угрожает.