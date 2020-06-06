Пресс-секретарь президента Казахстана Берик Курмангали сообщил, что у него выявлен коронавирус. По его словам, в настоящее время он находится в больнице в удовлетворительном состоянии. У себя в Фейсбуке он пишет, что президент Токаев продолжает работу в соответствии с графиком, его здоровью ничто не угрожает.
2020-06-06T20:03:03+03:00
2020-06-06T20:03:03+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:03, 06 июня 2020
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