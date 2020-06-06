Страны ОПЕК+ единодушно договорились продлить текущее сокращение добычи на 9,6 млн б/с без учета Мексики. Они также решили компенсировать недостаточное снижение в мае за счет Саудовской Аравии, ОАЭ, Кувейта и Омана. Мексика объявила, что м заканчивает сокращение добычи в конце июня.
2020-06-06T20:01:10+03:00
2020-06-06T20:01:10+03:00
https://echo.msk.ru/news/2656061-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
20:01, 06 июня 2020
Загрузка комментариев...