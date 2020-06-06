Мэр Мантурова в Костромской области подал иск после опубликованной информации о повышении собственной зарплаты

Мэр города Мантурово в Костромской области Алексей Смирнов потребовал возбудить уголовное дело против главы штаба Алексея Навального в Костроме Александра Зыкова за пост о зарплате чиновника, которую сам мэр повысил себе в несколько раз. Об этом Зыков рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы». «Я остаюсь на своей позиции: я считаю Смирнова жуликом. Потому что, когда большая часть жителей доверенного ему города остаются без работы и без средств для существования, он поднимает себе зарплату в несколько раз. И после этого считает, что если кто-то препятствует ему в том, что лишний раз приходится вытаскивать деньги из бюджета, это диверсией», — сказал он.

А.Зыков отметил, что информация о зарплате мэра города взята из открытых источников — с сайта администрации города. «Про зарплаты информация была на официальном портале администрации города Мантурово, где сам Смирнов собственноручно заявил о желании поменять ежеквартальную премию на ежемесячную, в результате чего она увеличилась в несколько раз. Откуда мы и взяли информацию, а я просто ее осветил», — рассказал он.

На данный момент никаких документов о возбуждении уголовного дела Зыков не получал. «Опубликованные данные о зарплате мэра стали поводом для того, чтобы Смирнов потребовал возбудить уголовное дело о диверсии. При этом полагаю, он перепутал статьи 281-ю (о диверсии) со статьей 182 УК РФ – о клевете, что демонстрирует о его некомпетентности, и как низкоквалифицированном работнике МВД в прошлом», — отметил активист.

Зыков выразил надежду, что суд примет справедливое решение и встанет на сторону народа. «Мэр города Мантурово не должен был и не имел никакого права поднимать себе зарплату, уж тем более на такие суммы, которые видны в документах. И я считаю, что мы этот суд выиграем, и судья встанет на сторону здравого смысла и на сторону прежде всего народа», — заключил активист.