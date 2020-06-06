В Пермском крае нашли ребенка, который потерялся в лесу. По данным МЧС, в среду вечером десятилетний мальчик уехал на велосипеде с двумя несовершеннолетними приятелями. Они позднее пришли домой пешком без товарища. Поиски велись четыре дня, в них принимали участие более 150 человек шесть кинологических расчетов, три беспилотных летательных аппарата, был задействован вертолет. Поиски велись в заболоченной местности, спасатели видели следы диких зверей. Сам мальчик здоров.