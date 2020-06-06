Уличный художник Бэнкси нарисовал граффити с мемориалом темнокожему мужчине, посвященное убийству афроамериканца Джорджа Флойда. Фотографию художник опубликовал в своем Инстаграме. На рисунке изображена прислоненная к стене фотография, какие обычно ставят в память об умерших, но вместо лица на ней черный силуэт. Перед снимком несколько погасших свечек и одна большая свеча, которая продолжает гореть. Ее пламя уже перекинулось на висящий выше американский флаг. «Цветных людей обманывает система. Белая система. Словно прорванная труба затапливает квартиру соседей, живущих снизу», — пояснил сам художник. Где именно появилось новое граффити Бэнкси, пока неизвестно.

Джордж Флойд погиб 25 мая при задержании в Миннеаполисе, штат Миннесота. На его шею около восьми минут давил полицейский, пока Флойд лежал лицом вниз на асфальте. Это вызвало массовые протесты и беспорядки в США, а в Миннеаполисе ввели режим ЧС.