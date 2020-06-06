Мэр Вашингтона распорядилась переименовать секцию возле площади Лафайет в главный лозунг движения за права чернокожих

Мэр города Вашингтона распорядилась переименовать секцию возле площади Лафайет, на которой расположен Белый Дом и с которой в понедельник нацгвардия жестоко разогнала мирный протест, в главный лозунг движения за права чернокожих.

В пятницу вашингтонские художники, откликнувшись на просьбу мэра столицы Мюриель Баузер, начали раскрашивать проезжую часть центральной, 16-й улицы Вашингтона в слоган Black Lives Matter — Жизни чернокожих имеют значение. Гигантскими желтыми буквами, высотой от одного края улицы до другого, фраза была написана на асфальте — надпись простирается через три улицы, вплоть до площади Лафайет, на которой расположен Белый Дом. Также Мэр Баузер распорядилась церемониально переименовать секцию между площадью Лафайет и 16-й улицей в Площадь Black Lives Matter — на фонарном столбе возле исторической церкви был закреплен уличный указатель. На церемонии присутствовала и сама Баузер. Именно к этой церкви президент США Дональд Трамп в понедельник прошествовал от Белого Дома, чтобы сфотографироваться с Библией в руках, ради чего с площади Лафайет слезоточивым газом и резиновыми пулями нацгвардия разогнала мирный протест. Разгон мирных протестующих осудила большая часть общества, включая бывшего главу Пентагона в Администрации Трампа генерала Джеймса Метиса.

С воскресенья в Вашингтоне находятся военные, нацгвардия и агенты Управления по борьбе с наркотиками. Сегодня мэр Мюриель Баузер публично потребовала от Трампа вывести все внешние войска из города, заявив, что не просила их вводить.

Дональд Трамп назвал мэра Вашингтона «чудовищно некомпетентной» и «неквалифицированной для управления таким важным городом как Вашингтон, Округ Колумбия».