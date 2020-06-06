Владимир Путин поручил создать в России Национальную базу генетической информации. Ранее сообщалось, что уже через пять лет в стране появятся генетические паспорта, которые должны будут защитить граждан от биологических и химических угроз.

Созданием базы генетической информации займется российское правительство при участии Курчатовского института. Они должны будут организовать систему обработки и хранения данных, говорится в поручении Владимира Путина, опубликованном на сайте Кремля. Со следующего года на эти цели начнут выделять деньги из бюджета, но о какой сумме идет речь, неизвестно. Кроме того, ответственных за это поручение, в число которых в ходит премьер-министр Михаил Мишустин, обязали ежегодно отчитываться перед президентом. Также Путин распорядился разработать отдельные учебные курсы по генетике для школ.

О планах по созданию системы генетических паспортов было объявлено еще в прошлом году. Исследованиями в этой области занимается предполагаемая дочь Путина Мария Воронцова. По данным «Русской службы ВВС», она станет куратором проекта исследования генома россиян, а «Роснефть» выделит на это от 500 миллионов до миллиарда долларов.

Первый доклад о ходе создания базы генетической информации чиновники должны будут представить до октября этого года.