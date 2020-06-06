Активная фаза ликвидации последствий ЧП в Норильске займёт до двух недель. Сбор остатков нефтепродуктов ведется круглосуточно. Об этом «Эху» сообщил замминистра МЧС Александр Чуприян. В работах участвуют 400 человек, специалисты постоянно следят за изменением ситуации, добавил Чуприян.

На месте также работает отряд морской спасательной службы из Мурманска. Спасатели опасаются, что направление движения пятна разлившегося топлива на реке Амбарной в ближайшее время может измениться из-за ветра. Специалисты готовятся выставить новые заграждения.