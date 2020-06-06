Японское аэрокосмическое агентство работает над спутником, который будет уничтожать космический мусор в районе Земли

Японское аэрокосмическое агентство приступило к разработке спутника, который будет уничтожать космический мусор в районе Земли. Как передает РИА «Новости», спутник будет обжигать объекты с помощью специального лазера и после этого сбрасывать в атмосферу. Планируется, что аппарат будет готов к космическим испытаниям не ранее чем через три года.
2020-06-06T18:38:43+03:00
2020-06-06T18:38:43+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:38, 06 июня 2020
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