Минздрав по ускоренной процедуре зарегистрировал второе лекарство для лечения коронавирусной инфекции. Как говорится в сообщении ведомства, препарат «Илсира» показан пациентам с тяжелым течением заболевания с повреждением легочной ткани. На прошлой неделе Министерство выдало первое регистрационное удостоверение отечественному препарату «Авифавир» для лечения COVID-19. С 2014 года его японский аналог используют как противовирусное средство при гриппе.
2020-06-06T18:37:37+03:00
2020-06-06T18:37:37+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:37, 06 июня 2020
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