Минздрав по ускоренной процедуре зарегистрировал второе лекарство для лечения коронавирусной инфекции. Как говорится в сообщении ведомства, препарат «Илсира» показан пациентам с тяжелым течением заболевания с повреждением легочной ткани. На прошлой неделе Министерство выдало первое регистрационное удостоверение отечественному препарату «Авифавир» для лечения COVID-19. С 2014 года его японский аналог используют как противовирусное средство при гриппе.