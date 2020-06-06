Культурные учреждения должны будут компенсировать пропавшие из-за коронавируса билеты деньгами или ваучерами на посещение мероприятий в будущем. Об этом сказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Правительство готово выпустить соответствующее постановление, — подчеркнул Чернышенко.
2020-06-06T18:35:05+03:00
2020-06-06T18:35:05+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:35, 06 июня 2020
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