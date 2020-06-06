Культурные учреждения должны будут компенсировать пропавшие из-за коронавируса билеты деньгами или ваучерами на посещение мероприятий в будущем. Об этом сказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Правительство готово выпустить соответствующее постановление, — подчеркнул Чернышенко.