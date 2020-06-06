В Норильск доставили 16-тонные емкости для сбора разлившегося на ТЭЦ-3 дизельного топлива

Об этом сообщает пресс-служба «Норникеля». Ранее первый вице-президент компании Сергей Дяченко пояснял, что собранное топливо планируется очистить и использовать по назначению. К ликвидации последствий разлива привлечено около 500 человек, используется свыше 70 единиц техники. На месте работает отряд морской спасательной службы из Мурманска.