Администрация Петербурга объяснила сегодняшний двукратный рост смертности от коронавируса в городе тем, что учла тех, кто скончался еще в прошлом месяце. При этом Смольный собирается начать туристический сезон.

В статистику умерших от новой болезни в Петербурге включают и тех, кто погиб еще полтора месяца назад. В городе существует специальная комиссия, которая определяет, скончался человек от коронавируса или нет. Так как поток данных большой, комиссия просто не может работать в нужном темпе. По сравнению с данными прошлого года, смертность в Петербурге увеличилась более чем на 30%. Также чиновники не называют, сколько человек в день умерает от внебольничной пневмонии. Несмотря на эту статистику, Смольный собрался в этом месяце открыть санатории, парки, разрешить водные экскурсии, а в следующем месяце начать принимать туристов. Например, соседний регион — Карелия, уже начал это делать.Также чиновники уже ждут иностранных гостей, когда откроют границы. Если этого не случится, по самым пессимистичным прогнозам, Петербург потеряет половину дохода от туристов.

По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, всего в Петербурге выявили 18 169 заболевших, умерло 346 человек. По этим показателям город занимает третье место в России