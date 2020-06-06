Столичные храмы сегодня впервые открыли двери для прихожан с начала карантина

Они были закрыты для посещения из-за коронавируса с середины апреля.

Днем посетителей Храма Всемилостивого спаса в Митино было не так много, в отличие от утренней службы. Все заходят в масках и перчатках, это стараются контролировать контролируют. При входе антисептик, внутри и снаружи на полу разметка, на дверях церкви правила, которые необходимо соблюдать.

В основном среди прихожан пожилые люди. Все отмечают, что очень ждали открытия храмов. Отец Григорий, настоятель храма, рассказал «Эху», что в целом решение о снятии ограничений своевременное и очень продуманное — делается все, чтобы минимизировать возможные риски. Он напомнил, что людей из группы риска – пожилых и тех, у кого есть хронические заболевания, просят не приходить на службы.

Во многих храмах во время карантина священнослужители продолжили проводить службы через интернет.

Завтра состоится празднование одного из главных православных праздников — дня Святой Троицы. Столичные храмы проведут богослужения.