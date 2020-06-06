В Москве проходит первое крупное массовое мероприятие с момента вступления в силу ограничительных мер

Это книжный фестиваль «Красная площадь».

На главной площади страны выставили несколько крупных шатров, где расположились магазины многих российских издательств, веранды, где выступают писатели и другие приглашенные гости, а также большую сцену с экраном, на которых ведут видеотрансляции с теми участниками фестиваля, которые не смогли приехать. Напротив расположена трибуна. Стулья на ней стоят строго по одному и на большом расстоянии друг от друга.

Главная сцена – одно из немногих мест фестиваля, где люди действительно соблюдают социальную дистанцию. Хотя у магазинов и нанесли специальную разметку, люди своей очереди как правило не ждут и собираются в небольшие толпы. Еще с утра организаторы периодически напоминали собравшимся о необходимых правилах, но со временем это делать перестали.

Пройти на Красную площадь было нетрудно. Бесплатные билеты удалось получить на сайте даже после начала фестиваля. На входе у людей проверяют наличие бумажки с электронным кодом, осматривают сумки и измеряют температуру бесконтактным градусником.

За очень редким исключением, все гости фестиваля были в масках и перчатках. Собравшиеся санитарными правилами были в основном довольны. Так один из них, Андрей, сказал «Эху», что проблему видит только в сравнительно небольшом количестве издателей.

Также многие другие гости говорили, что в силу сравнительно небольшого количества участников в этом году ничего особенного от фестиваля не ждут и расценивают его только как еще один повод выйти из дома и купить книгу.

Фестиваль «Красная площадь продлится до восьмого июня. Пускать на него будут с полудня до восьми часов вечера.