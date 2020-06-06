Причиной разгерметизации резервуара с дизельным топливом в Норильске могла стать просадка грунта. Об этом рассказал гендиректор Норильско-Таймырской энергетической компании Сергей Липин. Такую версию предварительно подтвердила и Генеральная прокуратура.

Предельно допустимая концентрация вредных веществ в водоемах под Норильском, по некоторым данным, превышена в 200 с лишним раз. Это результат разлива топлива на местной ТЭЦ.

Последствия разлива нефтепродуктов в Норильске могли быть гораздо хуже. Местные спасатели сделали все необходимое в самом начале разлива, чтобы не допустить усугубления катастрофы. Об этом рассказал замруководителя морской спасательной службы Михаил Сарков. Обстановка в районе разлива, по словам Саркова, улучшается с каждым часом.

По информации «Ведомостей», ЧП в Норильске можно было избежать. Как пишет газета, руководство ТЭЦ вело переговоры о покупке оборудования, которое отслеживает появление трещин в резервуарах, но сделка не состоялась.