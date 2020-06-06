В Мали французские военные убили лидера запрещенной группировки «Аль-Каида» в странах исламского Магриба

В Мали французские военные убили лидера запрещенной террористической группировки «Аль-Каида» в странах исламского Магриба. Как рассказала у себя в Twitter глава минобороны Франции Флоранс Парли, спецоперация с участием вертолетов и сухопутных войск состоялась 3 июня. Помимо Абдельмалека Друкделя, были убиты еще четверо боевиков. Сами боевики в подконтрольных им СМИ ничего об этом не сообщали.