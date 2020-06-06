Владимир Путин поручил создать Национальную базу генетической информации. Как сообщается на сайте Кремля, в проекте будет участвовать «Курчатовский институт». С 2021 года на работу базы будут выделять средства из федерального бюджета. Помимо этого, глава государства поручил правительству разработать курсы по генетике для общеобразовательных организаций школ и организаций дополнительного образования детей.
2020-06-06T17:35:05+03:00
2020-06-06T17:35:05+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:35, 06 июня 2020
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