Полиции американского города Сиэтла временном запретили применение слезоточивого газа для разгона акций протеста. Об этом говорится на сайте мэра Дженни Деркан. Решение не касается полицейского спецназа, который по-прежнему вправе применять спецсредства. Представители нескольких городов и штатов страны еще накануне заявили, что примут меры, призванные предотвратить повторение случаев, подобных смерти афроамериканца Джорджа Флойда после его задержания в Миннеаполисе.
2020-06-06T17:34:45+03:00
2020-06-06T17:34:45+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:34, 06 июня 2020
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