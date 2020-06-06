Полиции американского города Сиэтла временном запретили применение слезоточивого газа для разгона акций протеста. Об этом говорится на сайте мэра Дженни Деркан. Решение не касается полицейского спецназа, который по-прежнему вправе применять спецсредства. Представители нескольких городов и штатов страны еще накануне заявили, что примут меры, призванные предотвратить повторение случаев, подобных смерти афроамериканца Джорджа Флойда после его задержания в Миннеаполисе.