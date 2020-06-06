Тысячи британцев вышли сегодня на улицы городов

Они выражают поддержку чернокожему населению и выступают против угнетения по расовому признаку. Манифестации проходят вопреки призывам властей королевства не устраивать массовых мероприятий в условиях пандемии коронавируса. Аналогичные акции проходят сегодня во многих городах Европы, в Австралии, а в Штатах они не прекращаются более недели.
2020-06-06T17:33:58+03:00
2020-06-06T17:33:58+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:33, 06 июня 2020
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