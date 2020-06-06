Тысячи британцев вышли сегодня на улицы городов

Они выражают поддержку чернокожему населению и выступают против угнетения по расовому признаку. Манифестации проходят вопреки призывам властей королевства не устраивать массовых мероприятий в условиях пандемии коронавируса. Аналогичные акции проходят сегодня во многих городах Европы, в Австралии, а в Штатах они не прекращаются более недели.