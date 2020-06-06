КС признал не соответствующей Конституции одну из статей закона Самарской области о митингах. В ней содержится запрет на проведение публичных мероприятий рядом с военными объектами, школами, детскими садами, религиозными учреждениями и больницами. Решение опубликовано на сайте суда.

Поводом для разбирательства стала жалоба жителей Самары, которым в ноябре 2019 года запретили митинг на площади Куйбышева. Суд признал статью закона Самарской области несоответствующей Конституции и постановил исправить эту норму.