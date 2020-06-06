18 российских легкоатлетов получили письма, которые необходимы для получения допуска на международные соревнования

18 российских легкоатлетов получили от Всероссийской федерации специальные письма, которые необходимы для получения допуска на международные соревнования.

Сейчас российские спортсмены, причем немногие, имеют возможность выступать только в нейтральном статусе, который каждому атлету предоставляет международная федерация. Помимо оплаченного взноса, World Athletics требует от спортсмена письма от ВФЛА и РУСАДа. Срок действия предыдущего разрешения закончился в конце 2019 года, а новые, после очередных санкций ВАДА не предоставляли даже тем, чья репутация считается безупречной. В мае письма от РУСАДа получили три главные наши звезды – чемпионы мира Мария Ласицкене, Анжелика Сидорова и призер мирового первенства Сергей Шубенков. Сегодня стало известно, что документ пришел еще 15 атлетам. Федерация оплатила лучшим спортсменам заявочный взнос в 250 долларов, что вызвало критику Ласицкене, которая назвала это дискриминацией и разжиганием неприязни между спортсменами.

Смогут ли наши спортсмены получить допуск и когда будет принято решение, пока неизвестно.