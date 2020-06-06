Анна Попова надеется, что новый театральный сезон можно будет начать со зрителями в театре. Глава Роспотребнадзора рассчитывает, что произойдет это уже в середине сентября.

Роспотребнадзор вместе с деятелями культуры сейчас вырабатывает рекомендации для театров, — подчеркнула Анна Попова.