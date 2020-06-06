После аварии на норильской ТЭЦ-3 в местных водоемах содержание ПДК вредных веществ превышено в 200 ра

После аварии на норильской ТЭЦ-3 в местных водоемах содержание ПДК вредных веществ превышено в 200 раз. Об этом сообщают ТАСС и РИА «Новости» по результатам восьми проб забора воды. После утечки нефтепродуктов дизтопливо попало в реки Далдыкан и Амбарная. С 3 июня в Норильске действует режим чрезвычайной ситуации. Арестован начальник цеха ТЭЦ-3.