ОПЕК на месяц продлила соглашение о сокращении добычи нефти, утверждают СМИ

Встреча министров стран-участниц организации уже началась, но официального решения пока нет.

Заседание ОПЕК в формате видеоконференции началось около полутора часов назад, но журналистам заранее стала известна суть предварительных договоренностей о дальнейшей судьбе сделки по сокращению добычи. По данным источников агентства Reuters, министры стран-членов организации согласились продлить действующее соглашение еще на месяц. О сохранении договоренностей на прежнем уровне как минимум до конца июля также сообщают агентства Bloomberg и ТАСС. 10 государств, за исключением Ирана, Венесуэлы и Ливии, сократят свою добычу на 6 миллионов баррелей в сутки. Уже в самое ближайшее время к своим коллегам на переговорах присоединятся министры из стран, не входящих в ОПЕК, включая главу российского Минэнерго Александра Новака. При этом ранее источники также сообщали, что Россия и Саудовская Аравия уже также договорились о продлении соглашения на месяц.

Согласно предварительным договоренностям, те страны, которым пока не удалось снизить добычу до нужного уровня, должны будут компенсировать это в июле-сентябре.