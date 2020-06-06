Роспотребнадзор рассчитывает, что новый театральный сезон в России начнется со зрителями в залах. Как заявила глава ведомства Анна Попова, в ближайшее время завершатся все консультации, и эти методические рекомендации по работе театров будут изданы.
2020-06-06T16:37:39+03:00
2020-06-06T16:37:39+03:00
https://echo.msk.ru/news/2655985-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
16:37, 06 июня 2020
Загрузка комментариев...