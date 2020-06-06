Президент Египта объявил о так называемой «каирской инициативе» по Ливии

Она Предусматривает прекращение огня в этой стране с 8 июня. Как передает телеканал «Аль-Арабийя», заявление египетского лидера Фаттах ас-Сиси прозвучало после его встречи с командующим мятежной Ливийской национальной армией Халифой Хафтаром, который противостоит правительству национального согласия Ливии. Ас-Сиси добавил, что стороны ливийского конфликта получат приглашение присоединиться к инициативе. Президент Египта подчеркнул, что в соответствии с условиями режима прекращения огня все иностранные бойцы должны быть выведены из Ливии.