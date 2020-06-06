Учреждения культуры вместо денег за билеты смогут выдавать ваучеры на будущие мероприятия

Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. На встрече президента с деятелями культуры он сказал, что у людей будут две возможности — получить деньги за билеты на мероприятия, которые были отменены в период пандемии, или, если экскурсия или концерт, или спектакль переносятся на другой срок, когда эпидемиологическая ситуация стабилизируется, воспользоваться ваучером.
2020-06-06T16:35:26+03:00
2020-06-06T16:35:26+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:35, 06 июня 2020
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