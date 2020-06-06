В Москве на пикете в поддержку Ильи Азара у здания столичного главка МВД задержали двух девушек

В Москве на пикете в поддержку журналиста Ильи Азара у здания столичного главка МВД задержали двух девушек. Как передает «МБХ медиа», обеих доставили в ОВД «Тверской», им вменяют участие в несогласованной акции, но протоколы пока не составлены. При этом задержанных попросили на видео сказать, что они не является представителями СМИ.
2020-06-06T16:33:43+03:00
2020-06-06T16:33:43+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:33, 06 июня 2020
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