В Москве на пикете в поддержку Ильи Азара у здания столичного главка МВД задержали двух девушек

В Москве на пикете в поддержку журналиста Ильи Азара у здания столичного главка МВД задержали двух девушек. Как передает «МБХ медиа», обеих доставили в ОВД «Тверской», им вменяют участие в несогласованной акции, но протоколы пока не составлены. При этом задержанных попросили на видео сказать, что они не является представителями СМИ.