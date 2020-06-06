Северный флот России со следующего года будет выделен в отдельный военный округ. Это может быть сделано в связи с усилением позиций США и НАТО, чтобы упрочить влияние России в северных водах. Такое мнение «Эху» высказал военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец.

До сих пор в рядах российских вооруженных сил с иронией относились к тому, что командование северным флотом сосредоточено в руках сухопутных начальников, теперь, видимо, ситуация будет исправлена, добавил Виктор Баранец.