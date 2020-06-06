Александровское подворье в Иерусалиме могут передать России уже в ближайшее время

Еще в начале года об этом договорились президент Владимир Путин и премьер-министр Биньмямин Нетаньяху.

Сотрудники посольства России в Израиле рассчитывают, что уже в скором времени местное министерство юстиции закончит перерегистрацию Александровского подворья, которую начали в декабре. Об этом представитель дипломатического ведомства рассказал агентству ТАСС.

Похожие данные и у главы Императорского православного палестинского общества Сергея Степашина. В интервью «Интерфаксу» он упомянул, что рассмотрение этого вопроса в израильском министерстве юстиции должны закончить в течение месяца. Он выразил уверенность, что там затянувшийся спор решат в пользу России.

Александровское подворье находится неподалёку от храма Гроба Господня в Старом городе Иерусалима. Императорское православное палестинское общество построило комплекс в 1896 году. Споры о законных владельцах этого имущества идут с 1917-го года. Сейчас на него претендует одноимённая организация, которую создали в России в начале девяностых годов и несколько иностранных компаний, основанных российскими иммигрантами еще в первой половине прошлого века.

Ранее израильская пресса неоднократно писала, что чиновники согласились отдать подворье России в обмен на освобождение израильтянки Наамы Иссахар. В прошлом году в Москве её сначала осудили по обвинениям в контрабанде наркотиков, а затем президент Владимир Путин лично её помиловал.