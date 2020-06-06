Работы по сбору дизельного топлива на территории ТЭЦ в Норильске заканчиваются, хотя до полной ликвидации аварии еще далеко.

Утилизация грунта, пропитанного нефтепродуктами – это только часть общего процесса, который включает еще и спасение береговой зоны, а также работы на реке Амбарной. С территории ТЭЦ грунт вывезен почти полностью. Сейчас вместо него засыпают чистый песок, что же до вредоносной смеси почвы и топлива, то ее выдержат в течение двух недель в специальных хранилищах, а затем утилизируют на полигонах. Об этом ТАСС рассказал директор Норильско-Таймырской энергетической кампании Сергей Липин. При этом ликвидаторы сделают все возможное, чтобы предотвратить попадание воды, а значит повторного разлива. Сообщается, что концентрация вредных веществ в зоне аварии превысила норму в 200 раз. Продолжаются работы и по другим направлениям. С поверхности воды реки Амбарная удалось собрать почти 900 тонн смеси.

В компании «Норникель» назвали предположительную причину аварии. По словам специалистов сместилась опора под цистерной, что и привело к разливу топлива.