Новый театральный сезон в России начнется со зрителями в залах, рассчитывают в Роспотребнадзоре. Глава ведомства Анна Попова сказала на встрече президента Владимира Путина с деятелями культуры, что уже ведется работа над методическими рекомендациями. Также Роспотребнадзор, добавила Попова, работает над рекомендациями по возобновлению работы музеев и музеев-заповедников.
2020-06-06T15:34:43+03:00
2020-06-06T15:34:43+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:34, 06 июня 2020
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