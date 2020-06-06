Новый театральный сезон в России начнется со зрителями в залах, рассчитывают в Роспотребнадзоре. Глава ведомства Анна Попова сказала на встрече президента Владимира Путина с деятелями культуры, что уже ведется работа над методическими рекомендациями. Также Роспотребнадзор, добавила Попова, работает над рекомендациями по возобновлению работы музеев и музеев-заповедников.