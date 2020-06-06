Минздрав России зарегистрировал уже второй препарат против коронавируса

Министерство здравоохранения России зарегистрировало уже второй препарат против коронавируса. Средство под названием «Левилимаб» предназначается для лечения тяжелых форм заболевания, когда развивается избыточная воспалительная реакция организма, сказали в ведомстве. На прошлой неделе министерство выдало первое регистрационное удостоверение препарату «Авифавир». С 2014 года его аналог используют в Японии как противовирусное средство при гриппе.