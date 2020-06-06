Z Архив новостей новости
5 5 6 806
15:34, 06 июня 2020

Минздрав России зарегистрировал уже второй препарат против коронавируса

Министерство здравоохранения России зарегистрировало уже второй препарат против коронавируса. Средство под названием «Левилимаб» предназначается для лечения тяжелых форм заболевания, когда развивается избыточная воспалительная реакция организма, сказали в ведомстве. На прошлой неделе министерство выдало первое регистрационное удостоверение препарату «Авифавир». С 2014 года его аналог используют в Японии как противовирусное средство при гриппе.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 1 июня Поздравить…

5 224 6 8214 01.06
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Американцы! Посмотрите в зеркало Увидьте себя такими какие вы есть. Без прикрас. В вашем мирке, который сейчас явлен всему миру памятью Джорджа Флойда…

5 205 6 17723 03.06
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Ваше интервью CNN — это и есть пропаганда Госпожа Райс, выйдите к вашим людям и, глядя им в глаза, скажите, что ими через Youtube и Facebook руководят русские. А я посмотрю на американскую «исключительность» в действии…

5 170 6 19363 01.06
Блоги

+ Телеканал ВВС One выпустил официальный трейлер к сериалу «Отравления в Солсбери» Телеканал ВВС One выпустил официальный трейлер к сериалу «Отравления в Солсбери» Сюжет построен вокруг отравления бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля…

5 165 6 19048 01.06
8читать ;смотреть
Блоги

Карина Орлова журналист

За Hermes душа болит: ответ на высказывание Собчак о протестах и чернокожих В США никто даже не ведет дебатов на тему «плохо мародерство или хорошо». Понятное дело, что плохо. Никто его не оправдывает и не поддерживает. И никто не смешивает мародерство и протесты в одну кучу…

5 359 6 41942 05.06
Голосование
Должна ли Россия догнать и перегнать Маска?
5 129 6 15511 31.05
Блоги

Карина Орлова журналист

Дремучий расизм В целом, это типичный прием расиста — взять нормальную тему (осуждение беспорядков) и вплеснуть туда все, что накипело по поводу черных…

5 200 6 24364 03.06
Блоги

Карина Орлова журналист

Расизм в США: почему Америка снова полыхает Возможно, Трамп решил пойти по пути Никсона. Только нужно учитывать, что 60-е — это всего десять лет после официальной отмены сегрегации. Сегодня по новым законам и нормам жизни выросло несколько поколений американцев…

5 844 6 106564 31.05
Блоги

Игорь Чубайс доктор философских наук, автор книги «Русская история. Беседы о смыслах»

Круче, чем Сталин или еще раз – о секретном протоколе от 23 августа 1939 года Власть законна только в стране со свободным доступом к информации, в государстве с обратной связью и с политсистемой, построенной на честных, свободных выборах…

5 86 6 11608 03.06
Блоги

Виктор Шендерович писатель

Расизм vs ВLM Социальный разрыв между черными и белыми, разумеется, упирается в традиции и нормы, сформированные во всех смыслах черной историей, — но это не современная государственная политика…

5 136 6 18636 11:12
Блоги

«Трамп — первый президент, который пытается расколоть американский народ» Экс-министр обороны Джеймс Мэттис недоволен тем, как глава Белого дома справляется с ситуацией на фоне нарастающих протестов…

5 126 6 17167 04.06
Голосование
Что лучше делать 1 июля, если вы против поправок к Конституции?
3271693
5 52 6 7996 12:14
Блоги

Кусок эфира

Геннадий Бурбулис: Нам удалось обеспечить мирный распад тоталитарной империи Ностальгировать по Советскому Союзу сегодня — это, на мой взгляд, тот самый тяжелый, болезненный синдром, которые я называю постимперским синдромом. Это сложное заболевание…

5 104 6 16616 02.06
Блоги

Юрий Пивоваров историк, академик РАН

Пакт Молотова – Риббентропа: О ревизионизме в российском историческом сознании Мы что – рехнулись? Никогда моя страна не будет больше тоталитарной живодерней! Ее лучший поэт сказал о России: «Вся суть твоя – противовес коричневым рубахам»...

5 263 6 47476 03.06
Блоги

Ксения Собчак телеведущая, общественный деятель

Чувство вины — самое серьезное оружие вора То, что происходит сейчас в Америке — это лишнее доказательство, что сколько людям не давай свободы и прав — если эти люди неуспешны, они всегда найдут на кого свалить свой неуспех…

5 356 6 66078 05.06
Ганапольское. Итоги без Евгения Киселева

ведущие: Матвей Ганапольский, Евгений Киселев, Алексей Нарышкин, Алексей Соломин

Правой рукой Трамп делает это, вешает лапшу, вернее, левой рукой. А правой рукой он подписывает разрешение на  коммерческое использование Луны. И это только  начало…

5 79 6 14826 31.05
#слушать 50:36 8читать ;смотреть $скачать 11.6 МБ

Популярное за неделю

Новости

Власти четырех регионов отказались от Парада Победы 24 июня Они объясняют это неблагоприятной ситуацией по коронавирусу…

5 26 6 82565
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Когда показывают гейскую семью повышенной гадостности – это серьезная и глупая ошибка. Создатель рекламного ролика обязан знать правило: Идиот не должен заподозрить, что его считают идиотом. Идиот, которому что-то впаривают…

5 53 6 138313 03.06
#слушать 49:19 8читать ;смотреть $скачать 11.3 МБ
Голосование
Должна ли Россия догнать и перегнать Маска?
5 129 6 15471 31.05
Блоги

+ Евгений Миронов: Не ожидал от Максима Галкина… Евгений Миронов: Не ожидал от Максима Галкина… Ну неужели не видно и непонятно, как сложно сейчас команде Собянина, который настоял на том, чтобы наверху серьезно отнеслись к этой проблеме, который возглавил штаб, у которого нет опыта, который тоже человек…

5 589 6 601528 02.06
8читать ;смотреть
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Как вы думаете, если бы Илон Маск приехал в Россию и начал делать частную космическую компанию, как скоро Бастрыкин и Бортников его бы посадили, а какие-нибудь путинские друзья отобрали бы разработки?..

5 102 6 103735 30.05
#слушать 49:35 8читать ;смотреть $скачать 11.4 МБ
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8558256
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4509203

Сегодня в эфире